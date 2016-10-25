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Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 25 Ekim 2016, Salı

İş sağlığı eğitimi zorunlu

Bir termik santralde elektrik gözlemcisi olarak işe başladım. Bana verilen görevi yapabilmem için Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi'nin olması gerekiyormuş. Belli bir süre bu şekilde çalıştıktan sonra belgeyi aldım. Bu şirkete hayatımı riske attıklarından dolayı dava açabilir miyim? Fatih SARIKAYA
6631 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre; işveren çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü eğitimi vermek zorundadır. Ayrıca mesleki anlamda yeterli olmayan ve belgesi olmayan personeli çalıştıramaz. Bu belge olmadığı için işyerinde hayati tehlike gerekçesiyle 6631 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince çalışmadan kaçınma hakkını kullanabilirdiniz. Yapmış olduğunuz iş yüksek gerilim belgesi gerektiriyorsa bu belgeyi almış olmamız gerekir ki siz sonradan almışsınız. Ancak İş Kanunu bakımından herhangi bir talebin geçmişe yönelik olarak istenmesi mümkün bulunmamakta.

3 yıl bir otelde çalıştım. Her yıl senemi doldurmadan 2 aylık izne çıkartıldım. Üstelik 1 saat fazla mesai yapmadım diye, beni işten attılar. Haklarım nedir? 5...929144
İşyerinde işveren fazla çalışma yaptırmak istediği zaman işçinin yazılı onayını almak zorundadır. İşçi onay vermezse fazla çalışma yaptıramaz. İşveren, fazla çalışma yapmadığı için işçiyi işten çıkarırsa çalıştığı dönem için ihbar ve kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Kıdem ve ihbar tazminatının hesabında çalıştığınız süreler toplamı dikkate alınarak son ücret üzerinden ödeme yapılır.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.03.1979 doğum tarihim, 20.08.1993 SSK giriş, ne zaman emekli olabilirim? 5...885314 Nolu SMS
SSK girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 5675 günü tamamlayıp 54 yaşınızın dolacağı 01.03.2033 tarihini beklemeniz gerekmektedir.

01.11.1963 doğumluyum. SSK giriş tarihim 01.04.1980. Şu anda 1831 prim günüm var. Askerlik borçlanmasını yaparsam ne zaman emekli olurum? İ.S.
3600 prim günle emeklilik için öncelikle 3600 günü tamamlamanız ve 60 yaşınızın dolacağı 2023 yılını beklemeniz gerekir. 3600 günün tamamlanması için 1769 prim güne ihtiyacınız var. Bunu askerliği ödeyerek kısaltma şansınız var. Ayrıca 5000 gün ile tam emekli de olabilirsiniz.
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