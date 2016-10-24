Prim affından yararlanın
Eşinizin, Bağ-Kur giriş tarihi 24 Mayıs 1996 tarihinden önce ise SSK'dan 20 yıl, 52 yaş ve 5825 prim gün, bu tarihten sonra ise 20 yıl, 53 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabidir. Emekli olabilmesi için hangi yaşkademeye tabi ise o üç şartın üçünün de tamamlanması gerekir. 20 yıl sigortalılık süresi bu yıl dolacak. Yaşı ise 2023 ya da 2024 yılında tamamlanacak. Bu tarihlere kadar prim gününü tamamlayarak emekli olabilir. Ayrıca toplamda 3600 günle 58 yaşının tamamlanacağı 2029 yılında kısmi emekli olabilir. Bağ-Kur prim borcu 12 aydan fazla olmadığından, silinmesi söz konusu değil. Bu nedenle bu borç için halihazırda yürürlükte olan yapılandırmadan faydalanarak ister peşin ödeyerek faizsiz kapatma, ister taksitle 36 aya kadar taksit imkanından faydalanabilirsiniz. Zaten eşiniz bu borcu ödemeden de saydığım şartlara tabi olamaz. Emeklilik şartları değişir.
Bir şirkette çalışan bayanım. Sağlık sorunlarımdan dolayı işten ayrılmak istiyorum. Kıdem tazminatı alma hakkım var mı? B.B.
İş Kanunu'na göre; işçi, iş sözleşmesini sağlık nedeniyle, iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa bildirimsiz olarak fesh edebilir ve tazminat talep edebilir. Bunun dışındaki bir sağlık durumu nedeniyle sözleşmenizi fesh ederseniz tazminat alamazsınız.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
03.10.1992 sigorta girişim, 4200 prim günüm var. Askerliği 27.02.1989 tarihinde yaptım. Askerliği borçlanırsam ne zaman emekli olurum? İsmail ASLANKUŞ
İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. En az 15 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı tarihte emekli olabilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Prim affından yararlanın
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