İşten ayrılacağınızı önceden bildirin
İşyerinden haklı bir neden olmadan kendi isteğinizle ayrılmanız halinde İş Kanunu'na göre tazminata hak kazanamazsınız. İşverene ayrılmadan önce 8 hafta evvelden yazılı olarak ayrılacağınızı bildirmek zorundasınız. Bildirmezseniz, işveren sizden 8 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı talep edebilir. Bu durumda da siz işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilirsiniz.
07.12.1973 doğumluyum, sigorta girişim 22.05.1995, 7000 günüm var. Askerliğimi borçlanarak erken emekli olabilir miyim? Ali KARABACAK
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 12.5 aylık askerlik borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Askerliğin hepsini de, 12.5 ayını da ödeseniz 1 yaş kazancınız olur. Prim gün sayınız tamamlandığından 12.5 aylık ödemeniz yeterli olacaktır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.10.1985 sigorta girişliyim. 3600 günüm var. Ne zaman emekli olurum? 5...889733 Nolu SMS
25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise 4.5 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 3600 prim günden ve hangi yaşta emekli olabileceğinizi hesaplamamız için 55 yaşınızı hangi tarihte tamamladığınızı bilmeliyiz.
1993 Temmuz girişliyim. 4000 gün prim ödemem bulunuyor. 11.12.1977 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum? 5...181067 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Temmuz 2020 tarihinde 25 yıl şartınız, 1675 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 11.12.2031 olacaktır.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- İşten ayrılacağınızı önceden bildirin
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