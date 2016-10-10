  1. On yıllık prim ile emeklilik
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi

1 günlük girişin önemi büyük

1983 ve 1987 yılında çalışmıştım. Sigorta kaydım var, prim yok, beyanname verilmiş ama prim yatmamış. Ben ne yapmalıyım? 5...626953 Nolu SMS
Belirttiğiniz dönemlerde sigorta girişiniz var ama prim günü görünmüyorsa SGK'ya giderek işlem dosyanız üzerinden çalıştığınız firmadan yola çıkarak bordro kontrollerini yaptırın. Eğer buradan bir sonuç çıkmazsa mahkemeye vermekten başka çareniz kalmıyor. 1983 yılındaki girişinizi alabilmek ve daha erken emekli olabilmek için 1 günlük de olsa hizmet tespit davası açmanız gerekiyor. Hizmet tespit davasını kazanarak girişinizi 1983 yılı olarak kazanıp en az 25 yıl, 47 yaş ve 5150 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.

01.01.1990 SSK sigorta girişim var. 11.11.1970 doğumluyum, toplam 6000 prim günüm bulunuyor. Ne zaman emekli olabilirim? 15 senedir aynı işyerinde çalışıyorum, kendi isteğimle işten ayrılsam tazminatımı alabilir miyim? 5...878924 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 25 yılınız 2015 yılında, 52 yaşınız 2022 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 01.01.2022 olacaktır. İşyerinden kendi isteğinizle ayrılmanız durumunda tazminat alamazsınız. Ancak 15 yıl, 3600 prim gün şartı tamamlandığından SGK'dan alacağınız yaşı bekleyeceğinize dair yazıyla işverenliğe müracaat ederseniz, tazminatınızı alabilirsiniz. Fakat her ne kadar tazminat alsanız da işsizlik maaşına bağlanamazsınız belirteyim.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
10.04.1965 doğumluyum. sigorta başlangıcım 01.05.1995 tarım Bağ-Kur, 01.03.2011'den sonra da esnaf Bağ-Kur'undan devam etmekteyim. Acaba ne zaman emekli olabilirim? 5...041658 Nolu SMS
Tarım ya da esnaf Bağ-Kur emekliliğinde farklılık yok. Tarım başlangıçtan itibaren devam ettiğiniz varsayıldığında 9000 gün ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. 13 aylık askerlik borçlanıp hem 54 yaşa tabi olur hem de işe girişinizi bir yıl, bir ay daha öne çekebilirsiniz. Bu durumda prim günü tamamlayıp 54 yaşınızın dolacağı 01.04.2019 tarihinde emekli olursunuz.

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