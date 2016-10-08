  1. Çalışmadan SSK primi ödenemez
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi

Geçmiş Bağ-Kur ödemesi yapılır

1998 yılı ile 2002 yılı arasında vergiye tabi idim ama Bağ-Kur kaydım olmadığı için şu an gözükmüyor. 2008 yılından bu yana SSK'lı olarak çalışıyorum. 1998 yılındaki kayıtlarımdan dolayı Bağ-Kur'umun görünmesi için ne yapmam gerekiyor? 5...287039
1998 yılından vergi kaydınız varken ve 01.10.2008 tarihine kadar Bağ- Kur'a girişiniz yapılmadıysa bu günleri hizmet olarak alamazsınız. Eğer 01.10.2008 tarihine kadar müracaatta bulunmuş olsaydınız, en azından 04.10.2000 ile 2002 yılına kadar devam eden vergiden dolayı hizmet alabilir ve eski yasalara tabi olabilirdiniz. Bugünkü mevzuatlar çerçevesinde belgeler ile SGK'ya müracaat ederek, geçmiş tarihlerden Bağ-Kur'dan hizmet alamazsınız. Ancak yargı yolunuz açıktır.

Hamile olmam sebebiyle işten ayrılmam halinde tazminat alabilir miyim? Hamileliğim konusunda riskli gebelik durumu var. Bununla ilgili sağlık kurulu raporum da var. A.A.
İş Kanunu'na göre hamilelik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiye tazminat ödenmez ancak işveren yine kanuna göre hamile olan işçiyi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıramaz, gece mesaisi yaptıramaz. Riskli gebelik durumlarında doktor raporunun bulunması halinde istirahat raporu kullandırmak zorundadır. İşçi bu durumda kendi isteği ile işten ayrılırsa tazminat alamaz ancak işveren iş sözleşmesini haklı bir neden olmadan sona erdirirse tazminat ödemek zorundadır.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.03.1970 doğumluyum, ilk işe girişim Ekim 1991. Mart 1990'da askere gittim, Ağustos 1991'de terhis oldum. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? 5...013501 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. En az 6 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 01.03.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.

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