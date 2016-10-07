Çalışmadan SSK primi ödenemez
Çalışma imkanı olmayan ev hanımları için en uygun sigortalılık, isteğe bağlı sigortalılıktır. İsteğe bağlı sigortalı olma durumunda emeklilik ve sağlık primi ödeyeceğinden hem sağlıktan faydalanabilecek hem de ileride emekli olabilme imkanı olacaktır. Yapmanız gereken, eşinizle beraber en yakın Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğü'ne başvurmaktır. Dışarıdan ödenen ve çalışmadan çalışıyormuş gibi gösterilen 4/a (SSK) primleri, tespit edilmesi halinde iptal edilir. Bu nedenle bundan sonra eşinizin adına isteğe bağlı sigorta yaptırabilirsiniz.
1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005, ayrıca 1996'da çıraklık okulundan girişim var, etkisi olur mu? Ne zaman emekli olurum? 5...538752 Nolu SMS
1996 yılındaki çıraklık okulundan aldığınız girişin emekliliğinize faydası olmaz. Yine bu süreleri borçlanma gibi bir durum şu anda söz konusu değildir. Ancak aynı sigorta sicil numarasını ömür boyu kullanabilirsiniz. Ayrıca bayanlarda doğum borçlanması yapacaklar için aranan ve birinci şart olan doğumdan önce sigorta tescili yapılmış olmak şartının oluşmasında işe yaramaktadır. Yani stajyerlikten dolayı girişi yapılmış olan bayanlar bu girişten sonra doğum yapmışlarsa doğum borçlanması hakları bulunmaktadır. Siz 2005 yılındaki girişinizden dolayı 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik, en az 4500 prim gün, 25 yıl ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.01.1964 doğumluyum. 01.08.1995 işe girişim. Acaba ne zaman emekli olabilirim? 5...534462 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 14.5 aylık askerlik borçlanırsanız 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Ancak emekli olmanızda engel yaşınız değil, 25 yıl şartınız. Çünkü 55 yaşınız 2019'da, 25 yılınız 2020'de dolacak. Bu nedenle ne kadar askerlik yaptıysanız tümünü borçlanarak askerlik süreniz kadar daha önce emekli olabilirsiniz.
01.01.1974 doğumlu bayan öğretmenim. Göreve başlama tarihim 10.09.1996. Acaba ben ne zaman emekli olabilirim? 5...876732 Nolu SMS
İşe başlama tarihinize göre 7200 gün prim ve 53 yaş şartlarına tabi bulunmaktasınız. 2016 yılı sonlarında prim gün sayınız tamamlanmış olacak ancak 53 yaşınızın dolacağı tarih 2027 yılıdır. Bu nedenle sizin emekli olabileceğiniz tarih 01.01.2027 olacaktır.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Çalışmadan SSK primi ödenemez
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