  1. Sigortasız işçi çalıştırılmaz
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 04 Ekim 2016, Salı

İşveren servis koymak zorunda mı?

Özel sektöre ait büyük bir fabrikada çalışıyoruz. Geçen yıl bize; 'Servis sağlanacak, herkes servisle işe gidip gelecek' diye söylendi ama bir yıl geçti hala ses yok. İşveren işyerinde çalışanlara servis sağlamakla yükümlü mü? Bu konuda yasal bir zorunluluk var mı? S.A.

İş Kanunu'na göre işverenin servis sağlama yükümlülüğü yoktur. Ancak iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde servis ile ilgili bir madde varsa işveren servis sağlamakla yükümlüdür. Bunun dışında yani sözleşme şartlarında yoksa servis sağlamak zorunda değil. Tamamen işverenin isteğine kalmıştır. Bu nedenle sözleşmenize bakmanızda fayda var.

Bir kamu kurumunda taşeron firmaya ait personel olarak çalışmaktayım. 15 Ocak'ta emekliliğimin dolmuş olmasından dolayı emekli olacağım. Aynı kurumda farklı firmalar adına 10 yıldır çalışmaktayım. Benim 10 yıllık tazminatımı çalıştığım kamu kurumu mu ödeyecek, yoksa taşeron firmam mı ödeyecek? Gazetelerde bu tip tazminatların kurum tarafından ödeneceği yazıyor. Mustafa

İş Kanunu'na göre; asıl işveren ve son alt işveren, işçinin tüm çalışması süresindeki özlük haklarından da sorumludur. Ayrıca devreden alt işverende kendi dönemlerinden sorumlu olacaktır. İşçilik alacaklarından asıl işveren olan kurumun sorumlu olduğu durumlarda taşeronluk sözleşmesi gereği asıl işveren, alt işverene (taşerona) işçiye ödediği tazminatlarını geri almak için ayrıca rücu davası açabilir. 2. madde şartlarının oluşması durumunda işçi tüm çalışma süresini dikkate alarak kıdem ve ihbar tazminatını, yıllık izin ücretlerini ve diğer maaş ve işçilik alacaklarını asıl işverenden ve faaliyette olan son alt işverenden (taşerondan) talep edebileceklerdir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

02.06.1973 doğumluyum. 01.12.2004 yılından beri esnaf Bağ-Kur'luyum. O zamandan beri bir fiil yatırıyorum. Ne zaman emekli olurum? 5...465753 Nolu SMS

Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 9000 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 02.06.2033 tarihi beklemeniz gerekiyor. Son 3.5 yıl SSK ödemeniz halinde yine aynı tarihte 7000 günle SSK'dan emekli olabilirsiniz.

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