Sigortasız işçi çalıştırılmaz
İşyerinde çalışacak işçilerin işe başlamadan 1 gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir. Sigortasız işçi çalıştırılmaz. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na, BİMER veya ALO 170 aracılığı ile müracaat etmeniz gerekir. SGK Denetmenleri işyerinde inceleme yaparak tescilinizi yapacaklardır. Bunun için işyerinde bulunmazın gerekir. Eğer artık işyerinde çalışmak istemiyorsanız iş mahkemesine hizmet tespit davası açarak sigortasız çalışmış olduğunuz dönem için sigorta tescilinizin yapılmasını talep edebilirsiniz.
1996 yılında Bağ-Kur'a başladım. 2001 yılına kadar ödedim. Daha sonra SSK kapsamında çalışmaya başladım. Parça parça yaklaşık 8 yıllık SSK kapsamında çalışmam var. Son iki yıldır da isteğe bağlı ödedim. İsteğe bağlı ödemem ya da Bağ-Kur'lu olarak ödemem SSK'dan emekli olmama engel mi? 5...363369 Nolu SMS
Sigortalının farklı yasalara tabi sigortalı çalışması varsa ve hangi kurumdan emekli olacağı tespit edilecekse son 7 yıl en fazla nereye prim ödenmişse o kurumdan emekli olunur. Bu kanun 01.10.2008'den önce işe başlamış olanlarda geçerli. Siz de bu mevzuata tabisiniz. Sizin son 7 yılda en fazla ödediğiniz prim SSK kapsamındadır. Dolayısıyla SSK'dan emekli olacaksınız. Bunun bozulması için farklı kurumdan en az 1260 gün yani 3.5 yıl ödenmesi gerekir ki diğer kurumun emeklilik şartına tabi olunsun. Bu durumda son 720 günü farklı kuruma prim ödeyerek geçirmeniz SSK'dan emekli olmanıza engel değil. 01.10.2008'den sonra işe başlayanlarda ise; toplamda hangi kuruma en fazla prim ödenmişse o kurumdan emekli olunabilecektir. 3.5 yıl şartı ortadan kalkmıştır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
30.03.1973 doğumluyum, 1992 sigorta başlangıç tarihim, 3100 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 5...489603 Nolu SMS
İşe başlangıcınız 23.11.1992'den önce ise 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için hangi şartlara tabi iseniz o şartların üçünün de tamamlanması şart.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Sigortasız işçi çalıştırılmaz
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