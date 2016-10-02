18 yaşından önce SSK’ya dikkat
Sayın Okurum, doğum tarihinizi yazmamışsınız. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemiyor. İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Doğum tarihinizi yazmadığınızdan 25 yıl sigortalılık sürenizin ne zaman tamamlandığını söyleyemiyorum. İşe girişiniz 18 yaşınızdan önce ise 25 yıllık sigortalılık süreniz 18 yaşınızın dolduğu tarihten hesaplanacaktır. Prim gün sayınızın tamamlanması için 914 gün daha prim ödemeniz gerekiyor. Prim güne ihtiyacınız olursa askerliği borçlanabilirsiniz.
Ali Bey, özel firma çalışanıyım. Maaş alırken ya da aldıktan sonra bordro verilmiyor. Maaş bordrosunun verilmesi zorunlu değil mi? Kanunlara göre maaş bordrosunu vermesi gerekmiyor mu? Ayrıca bordroda gösterilmesi gerekenler nelerdir? Sezai
İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5600 günüm var. Ne zaman emekli olurum? 5...262754
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayınız da tamamlanmış olur ancak 55 yaşınız 2028 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır.
■ 01 Ocak 1972 doğumluyum, 1994/1 Temmuzda SSK 'lı başladım, 7300 gün var, halen SSK 'lı çalışıyorum. Askerlik borçlanması filan, ne zaman emekli olurum? 5Ö834487 Nolu SMS:
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. İşe girişiniz askerden sonra ise 1,5 aylık askerlik borçlanarak 54 yaşa tabi olursunuz. Bu durumda 54 yaşınızın dolacağı 01.01.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- 18 yaşından önce SSK’ya dikkat
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