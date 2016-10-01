İşçiye sormadan ücretsiz izin olmaz
İş Kanunu'nda hiçbir işverenin işçinin iradesi dışında ücretsiz izine gönderme hakkı yoktur. Ayrıca işveren yine kanuna göre işçinin ücretinde indirim yapamaz. Ücretleriniz kanunda ve sözleşmede belirtilen şartlara göre ödenmiyorsa işçinin kıdem tazminatını alma hakkı vardır.
■ Asgari ücretle çalışıyorum. Asgari ücretin artmasından başka işveren maaşlarımıza zam vermek zorunda değil mi? 5...746323 Nolu SMS
Çalışanların en büyük eksikliklerinin başında işe başlarken imzalamış oldukları sözleşmeleri okumamaları geliyor. İş sözleşmelerinde her yıl yapılacak zam oranları ve diğer haklarla ilgili maddeler mutlaka belirtilmiştir. Sizin de iş sözleşmenizde her yıl yapılacak zam oranı belirtilmemiş ise bir zam talebinde bulunamazsınız.
■ 15.11.1959 doğumlu olup, 1976 yılında SSK'ya giriş yaptım gün sayısı 2600. Emekli olabilir miyim? 5...505625 Nolu SMS
İki türlü emekli olabilirsiniz. Birincisi 5000 günü tamamlarsanız tam emekli, ikincisi 3600 prim günü tamamlayıp kısmi emekli olabilirsiniz. Ancak kısmi emekli yani 3600 günden emeklilikte ince bir noktaya değinmek istiyorum. Eğer SSK girişiniz 08.09.1976 tarihi ve öncesi ise 400 gün daha prim ödeyerek 3600 prim günü tamamlayıp hemen emekli olabilirsiniz. Fakat SSK girişiniz 08.09.1976 tarihinden sonra ise bu sefer yaş ve kademeye giriyor ve 60 yaşa tabi oluyorsunuz. Çünkü 55 yaşını ya da prim gün sayısını 24.05.2014 tarihinden sonra dolduranlar 60 yaşkademeye tabidirler. Bu durumda yine 3600 günü tamamlayarak 15.11.2019 tarihini bekleyebilirsiniz. Bu nedenle SSK giriş tarihiniz çok önem arz ediyor. Sizde yaptığım açıklamalara göre şartlarınızı değerlendirebilirsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.04.1987 sigorta girişim, ne zaman emekli olurum? 5...339349 Nolu SMS
1987 tarihinde işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidirler. Emekli olup kendilerine emekli aylığı bağlanması için bu üç şartın oluşması gerekiyor. Ayrıca askerliği 1987 tarihinden önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- İşçiye sormadan ücretsiz izin olmaz
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