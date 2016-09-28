Kullandırılmayan izin fesih sebebi
İşveren yıllık izni hak edilen yılın sonuna kadar çalışanına vermekte serbesttir. İşveren her ne kadar yıllık izni vermekte serbest ise de bir yılı aşkın süreden sonra nedensiz izin vermeme halinde işçinin fesih hakkı doğar. Yine işçinin fesih hakkı doğacağı gibi, işveren izin talebine muvafakat vermek zorundadır.
Yıllık izin talep edilip de kullandırılmaması işçi açısından haklı fesih nedenidir.
Kıdem tazminatı talep edebilirsiniz.
■ Bir fabrikada 2 yıldır çalışıyorum. Aylığım asgari ücretten yüksek fakat düşük gösteriliyor. Fazlası elden veriliyor. Bu durum fesih hakkı verir mi? Bu şekilde aylık almamın bana zararı var mı? 5...640750 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre, işveren işçinin ücretini kanun ve sözleşme hükümlerine göre hesap edip ödemezse işçi iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh edebilir ve işverenden tazminat talep edebilir. Ayrıca işveren vergi ve sigorta primi kaybına sebebiyet verdiği içinde devlet tarafından cezalandırılır. Bunun için size elden ücret ödendiğini ispatlamanız gerekir. Bunu ispatlayamazsanız iş sözleşmenizi fesh edip tazminatınızı alamazsınız. Size vereceği en büyük zarar ileride alacağınız emekli maaşınızın düşük olmasıdır. Emekli aylığınız adınıza yatan primlerin miktarına göre bağlanmaktadır.
Ne zaman emekli olurum?
■ 06.01.1966 doğum tarihim, SSK girişim askerlikten sonra 01.08.1990 tarihidir. Ne zaman emekli olurum? 5...496546 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
8.5 aylık askerlik borçlanıp ödemeniz halinde 25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış, 51 yaşınız 06.01.2017 tarihinde dolacak. Bu tarihe kadar 5450 prim günü tamamlamanız halinde bu tarihte emekli olabilirsiniz.
■ 12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. Ne zaman emekli olabilirim? 5...288030 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Kullandırılmayan izin fesih sebebi
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