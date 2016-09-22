  1. Hisse önemli
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 22 Eylül 2016, Perşembe

Geriye dönük borçlanma

Annemin yaşı 68, 6.5 sene Bağ-Kur ödemesi var. 150 TL prim borcu var. Geriye dönük borçlanma yapılıp emekli olabilir mi? Mehtap BACINOĞLU
Annenizin emekli olabilmesi için iki seçenek var. Toplamda 5400 gün yani 15 yıl prim güne tamamlayarak Bağ-Kur'dan emekli olmak. İkincisi de toplamda 3600 günle yani 10 yıllık SSK primi ödeyip emekli olmak. Annenizin yaş ile ilgili sorunu bulunmuyor. Önemli olan prim günü tamamlamak. Bağ-Kur'dan emekli olabilmek için 8.5 yıl, sigortadan emekli olabilmek için 3.5 yıl SSK primi ödemesi gerekiyor. Geriye dönük borçlanma söz konusu değil.

05.02.1974 doğumluyum. İlk sigorta girişim 20.11.1994'tür. Birinci çocuk 1996, ikinci çocuk 2009 doğumludur. 2330 gün yatan primim var. Çocuk borçlanmasını yapabilir miyim? Ayhan BİÇİCİ
İlk sigorta girişinize göre 20 yıl, 51 yaş ve 5750 günle tam, 3600 gün ve 58 yaş ile kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz. Belirttiğiniz doğum tarihlerine göre doğum tarihinden sonraki iki yıllık sürelerde adınıza prim yatmamış ise bu süreleri çocuk başına iki yıl iki çocuğa dört yıl borçlanıp ödeyerek prim gün sayınızı arttırabilirsiniz. Eğer 5750 günü tamamlayarak tam emekli olacağım derseniz iki çocuğa toplamda 1440 gün borçlanarak prim gün sayınızı 3770 yapabilirsiniz. Tam emekli olabilmeniz için 1980 gün daha prim ödemeniz gerekir. 3600 prim günden emekli olabilmeniz için ise; 1270 güne ihtiyacınız var. Doğum borçlanması ile bunu tamamlayıp 58 yaşı beklersiniz.


NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Doğum tarihim 28.03.1967, iş hayatına 13.07.1987'de Bağ-Kur'lu olarak başladım. 2008'de SSK'lı oldum. Mehmet GÖZTÜRK
Bağ-Kur girişinize göre SSK kapsamından 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün sayısına tabisiniz. 25 yıl sigortalılık, prim gün sayısı tamamlanmış ancak 50 yaşınız 2017 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 28.03.2017 tarihi olacaktır.

02.06.1974 doğumluyum, işe giriş tarihim 03.08.1992, 6850 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim? 5...631607 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 2017 yılında 25 yıl şartınız, 2027 yılında da yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 02.06.2027 tarihi olacaktır.

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