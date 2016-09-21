  1. Kimlerin işe iade hakkı var?
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba

Hisse önemli

Annem ve ben vefat eden babamda dul ve yetim maaşı alıyoruz. Kız kardeşim eşinden boşandı ama nafaka alıyor. Babamın maaşını alabilir mi? Bizim maaşlarımız bu durumda azalır mı? 5...861877 Nolu SMS
Eşinden boşanan kız çocukları baba veya anneleri üzerinden yetim aylığı alabilir. Boşandıkları eski eşinden alacakları nafaka yetim aylığına engel teşkil etmez. Kardeşinizin alacağı ölüm aylığı sizin ve annenizin aylığını çok fazla etkilemez. Anneniz aylığın yüzde 50'sini, siz de yüzde 25'ini almaktasınız. Kalan yüzde 25'i de kardeşiniz alacak. Eğer başka biri daha aylık almaya hak kazanırsa o zaman şartlar değişecek ve yüzde olarak değil de hisse oranı devreye girecek. Bu durumda maaş 5'e bölünecek ve 2 hisse anneye, 1'er hisse de kardeşlere kalacaktır.

Özel sektöre ait bir işyerinde çalışıyorum. Bazen işveren yani patron bize hakaret ediyor. İşeverenin bize hakaret etme hakkı var mı? Bu nedenle işten ayrılsam tazminat alabilir miyim? 5...640393 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre işverenin işçisine hakaret etmesi tazminat hakkı doğurur. Hatta işçi için bildirim bile yapmasına gerek kalmaksızın iş sözleşmesini fesih edebilir. Siz de bu nedenle iş sözleşmenizi fesh ederseniz tazminat hakkınız vardır.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.01.1964 doğumluyum. 01.08.1995 işe giriş tarihim. Askerliğimin ne kadarını borçlanabilirim? 5...534462
25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 14.5 aylık askerlik borçlanırsanız 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Ancak emekli olmanızda engel yaşınız değil 25 yıl şartınız. Çünkü 55 yaşınız 2019, 25 yılınız 2020 yılında dolacak.

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