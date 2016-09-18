İstifa ederseniz işsizlik aylığı alamazsınız
Kendi isteğiyle yani geçerli bir neden olmadan işten ayrılanlar tazminat alamazlar. Ancak 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü tamamlamışsanız, yaşı bekleyecekseniz SGK'dan alacağınız emeklilik yaşınızı bekleyeceğinize dair yazı ile tazminatınızı alabilirsiniz. İster bu yazıyı alarak ister istifa ederek işten ayrılın, her iki durumda da işsizlik aylığı alamazsınız.
Ali Bey, ölen babamdan maaş almaktayken evlendim ve tarafıma evlenme yardımı olarak toplu para verildi. Daha sonra boşandım ve babamın maaşını almaya devam ediyorum. Şimdi yeniden evleneceğim. Acaba tekrar evlenme yardımı alabilir miyim? B.A.
Sayın Okurum sizin evlenme yardımı diye tabir ettiğiniz ödeme Kanunda çeyiz yardımı diye geçmektedir. Çeyiz yardımı, yetim maaşı almakta iken evlenen kız çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere verilen ödemedir. Siz ilk evlendiğinizde çeyiz yardımı aldığınızdan tarafınıza ikinci kez çeyiz yardımı yapılmaz.
Ali Bey, çalıştığımız firmada mesaiye kalıyoruz. Ödeme yapılırken mesai ücretlerimizi zamanında alamıyoruz. Mesai yapmazsak işten atılırız korkumuz var. Bu konuda ne yapmamız gerekiyor? 5Ö060112 Nolu SMS:
İş kanununa göre işveren işçinin ücretini kanun ve ya sözleşme hükümlerine göre hesaplayıp ödemiyorsa ve ya ücret ödemelerinde sürekli gecikme oluyorsa işçi iş sözleşmesini fesh ederek tazminatını talep edebilir. Bu nedenle işverene yazılı olarak fesih bildirimi göndererek iş sözleşmenizi fesh edeceksiniz. Ödemez ise iş mahkemesine dava açacaksınız.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Eşim 1961 doğumlu, nisan 2001 sigorta başlangıçlı, 4500 primi var, yüzde 45 engelli raporu var. Ne zaman emekli olur? 5Ö831255 Nolu SMS:
Eşiniz, işe girişi ve vergi indirimine göre 19 yıl ve 4240 prim gün şartlarına tabidir. Prim gün şartı tamamlanmış ancak 19 yıl şartı Nisan 2020 yılında dolacak. Bu durumda emekli olabileceği tarih Nisan 2020 olacaktır. Eğer eşiniz askerlik yaptıysa borçlanma yaparak girişini geriye çekebilir ve borçlanma süresi kadar daha erken emekli de olabilir.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- İstifa ederseniz işsizlik aylığı alamazsınız
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