Manisa’da feci kaza 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Manisa'da Ümmü Gül Ulutaş (26) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Elektrik direğine çarptı. Yolcu olarak bulunan Samet Ulutaş oğlu N.U (5), olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Ümmü Gül Ulutaş, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
