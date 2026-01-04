Haberler

Kanseri yenen Hüseyin Kaya'yı iyileştiren doktor nikah şahidi oldu...

Diyarbakır'da Hüseyin Kaya'ya 2020'de 16 yaşındayken Prof. Dr. Ahmet Demir'in tetkikleri sonucunda 3'üncü evre lenfoma teşhisi konuldu. Kaya, Prof. Dr. Demir'in uyguladığı 5 kür kemoterapi tedavisiyle 1 yılda kanseri yenip sağlığına kavuştu.

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026

KANSERİ ATLATTI

Kanseri atlattıktan sonra iş hayatına atılan ve inşaat işiyle uğraşan Kaya, Edanur Vuran ile evlenme kararı aldı. Kaya, kendisini iyileştiren doktorundan da nikah şahidi olmasını istedi. Prof. Demir, Ankara'dan Diyarbakır'a gidip, 26 Aralık'ta evlenen çiftin, nikah şahitliğini yaptı. Çifte mutluluklar diledi.

