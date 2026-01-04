Haberler

Hakkari'de çığ faciası! Seyir halinde 3 araç karların altında kaldı...

04 Ocak 2026

Bölgede bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, özellikle Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeçığ riski üst seviyeye ulaştı. Şabatan Geçidi mevkisinde seyir halinde olan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araç, çığın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, dondurucu soğuk ve zorlu hava şartlarında adeta zamanla yarıştı. Yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından araca ulaştı. Araç içerisinden sağ çıkarılan 3 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmasını yerinde izleyen çevre sakinleri, Karayolları ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

