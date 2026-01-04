Gaziantep’te komşu dehşeti! Sırtından vurulan Mert hayatını kaybetti

Haberler

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026

Gaziantep'te yaşayan Mert Aksoy ile üst kat komşusu Ahmet G. arasında önceki akşam bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ahmet G., Mert Aksoy'u sırtından tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan Aksoy, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Aksoy, hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan Aksoy'un cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gözaltına alınan Ahmet G.'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

