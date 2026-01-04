Haberler

Yaşam Haberleri

Gaziantep’te dehşet anları! Markete sığınan küçük kızı bıçakladı

Gaziantep’te dehşet anları! Markete sığınan küçük kızı bıçakladı

Kan donduran olay Gaziantep’te yaşandı. İddiaya göre; aklı dengesi olmadığı belirtilen F.K., bilinmeyen bir nedenle H.E.’yi darp etmek istedi. Küçük kız, F.K.’den kaçarak bir markete sığındı. Daha sonra markete giren şüpheli, çocuğu darp etmeye başladı. F.K., küçük çocuğu yere yatırıp, üzerine oturdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026

Paylaş







Kan donduran olay Gaziantep'te yaşandı. İddiaya göre; aklı dengesi olmadığı belirtilen F.K., bilinmeyen bir nedenle H.E.'yi darp etmek istedi. Küçük kız, F.K.'den kaçarak bir markete sığındı. Daha sonra markete giren şüpheli, çocuğu darp etmeye başladı. F.K., küçük çocuğu yere yatırıp, üzerine oturdu. Daha sonra cebinden çıkarttığı bıçakla küçük kızı yaraladı. Küçük çocuk esnafın müdahalesi ile kurtarıldı. H.E. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, F.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN