Aksaray’da yürek ısıtan görüntü! Türk bayrağını temizleyip öpen Zeynep Ebrar duygulandırdı

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026

Aksaray'da mezarlık duvarındaki Türk bayrağı motifinin üzerine biriken karı elleriyle temizleyip öpen 7 yaşındaki Zeynep Ebrar Berk'in davranışı, görenlerin yüreğini ısıttı. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Zeynep Ebrar Berk'i evinde ziyaret ederek Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette konuşan baba Ahmet Berk, "Biz bu değerleri büyüklerimizden böyle gördük. Çocuklarımızı da bu bilinçle yetiştiriyoruz. Bizim için vatan sevgisi, bayrak sevgisi ve devlet sevgisi çok önemli." dedi. Zeynep Ebrar "Türk bayrağını, devletimi ve ailemi çok seviyorum. Annem ve babam beni bu şekilde yetiştirdi." diye konuştu.

