2026 askerlik celp ve sevk tarihleri: MSB şubat dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Askeralma Genel Müdürlüğü, 2026 yılına ait askerlik celp ve sevk takvimini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre şubat 2026 celp dönemine ilişkin seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.
Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlüler için sınıflandırma ve sevk sürecine ilişkin ayrıntılar netleşti.
2026 Şubat Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?
MSB tarafından yapılan duyuruya göre, Şubat 2026 celp dönemine ilişkin seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sınıflandırması yapılan adaylar bu tarihten sonra yeniden bir sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
2026 Yılı Celp ve Sevk Dönemleri Belli Oldu
Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılında askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlüler için Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım olmak üzere dört ayrı celp dönemi belirledi. Şubat 2026 döneminde silah altına alınacak yükümlülere ilişkin işlemlerin tamamlandığı bildirildi.