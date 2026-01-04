takvim-logo

2026 askerlik celp ve sevk tarihleri: MSB şubat dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Askeralma Genel Müdürlüğü, 2026 yılına ait askerlik celp ve sevk takvimini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre şubat 2026 celp dönemine ilişkin seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlüler için sınıflandırma ve sevk sürecine ilişkin ayrıntılar netleşti.

2026 Şubat Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

MSB tarafından yapılan duyuruya göre, Şubat 2026 celp dönemine ilişkin seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sınıflandırması yapılan adaylar bu tarihten sonra yeniden bir sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

2026 Yılı Celp ve Sevk Dönemleri Belli Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılında askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlüler için Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım olmak üzere dört ayrı celp dönemi belirledi. Şubat 2026 döneminde silah altına alınacak yükümlülere ilişkin işlemlerin tamamlandığı bildirildi.

Diğer celp dönemlerinde askere gitmek isteyen yükümlülerin ise yoklama, hizmet ve celp dönemi tercihlerini belirlenen süreler içinde tamamlaması gerekiyor.

Diğer Dönemler İçin Son Başvuru Tarihleri

Mayıs 2026 sınıflandırma dönemi için: 28 Şubat 2026 tarihine kadar

Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi için: 31 Mayıs 2026 tarihine kadar

Kasım 2026 sınıflandırma dönemi için: 31 Ağustos 2026 tarihine kadar

Bu tarihlere kadar işlemlerini tamamlamayan yükümlüler, ilgili celp dönemlerinde silah altına alınamayacak.

Celp Tercihleri ve Olası Değişiklikler

Celp ve sevk dönemlerinin belirlenmesinde yükümlülerin tercihleri dikkate alınacak olsa da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda farklı bir planlama yapılabileceği vurgulandı. Ayrıca, değişen koşullar ve TSK'nın gereksinimleri doğrultusunda sınıflandırma sonuçlarının açıklanma tarihleri ile celp ve sevk tarihlerinde değişiklik yapılabileceği de hatırlatıldı.

Bedelli Askerlik İçin Ayrı Duyuru Yapılacak

2026 yılı bedelli askerlik yerlerine ilişkin takvimin daha sonra ayrıca ilan edileceği belirtildi. Bedelli askerlik kapsamındaki yükümlülerin, bu konuda yapılacak resmi duyuruları takip etmeleri gerekiyor.