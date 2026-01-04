2026 askerlik celp ve sevk tarihleri: MSB şubat dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Kasım 2026 sınıflandırma dönemi için: 31 Ağustos 2026 tarihine kadar

Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi için: 31 Mayıs 2026 tarihine kadar

Mayıs 2026 sınıflandırma dönemi için: 28 Şubat 2026 tarihine kadar

Diğer celp dönemlerinde askere gitmek isteyen yükümlülerin ise yoklama, hizmet ve celp dönemi tercihlerini belirlenen süreler içinde tamamlaması gerekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Bu tarihlere kadar işlemlerini tamamlamayan yükümlüler, ilgili celp dönemlerinde silah altına alınamayacak.

Celp Tercihleri ve Olası Değişiklikler

Celp ve sevk dönemlerinin belirlenmesinde yükümlülerin tercihleri dikkate alınacak olsa da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda farklı bir planlama yapılabileceği vurgulandı. Ayrıca, değişen koşullar ve TSK'nın gereksinimleri doğrultusunda sınıflandırma sonuçlarının açıklanma tarihleri ile celp ve sevk tarihlerinde değişiklik yapılabileceği de hatırlatıldı.