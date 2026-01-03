Haberler

THY’den 100 milyar TL'lik yatırım

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

Türk Hava Yolları (THY), 100 milyar liralık yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuracaklarını bildirdi. Şirket, söz konusu yatırımla birlikte 26 bin yeni istihdam sağlanacağını da kaydetti. THY'den yapılan açıklamada, "Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları kanatlanıyor. 100 milyar liralık yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuruyor, 26 bin yeni istihdamla geleceği birlikte inşa ediyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu olarak bu gurur bizim" ifadesine yer verildi.

