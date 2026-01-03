Haberler

Yaşam Haberleri

Organize Tarım Bölgeleri'nin sayısı 61'e ulaştı

Organize Tarım Bölgeleri'nin sayısı 61'e ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde sayıları 61'e ulaşan Organize Tarım Bölgeleri (OTB) ile ilgili kritik verileri paylaştı. Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretim kapasitesini artırmak ve sanayi entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla başlattıkları OTB uygulamasının meyvelerini vermeye devam ettiğini belirtti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

Paylaş







Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde sayıları 61'e ulaşan Organize Tarım Bölgeleri (OTB) ile ilgili kritik verileri paylaştı. Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretim kapasitesini artırmak ve sanayi entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla başlattıkları OTB uygulamasının meyvelerini vermeye devam ettiğini belirtti. Balıkesir'deki yatırıma ilişkin konuşan Yumaklı, "Dünyanın en büyük jeotermal kaynaklı sera OTB'sinin ilk etabı, 2026 sonunda resmen faaliyete geçecek" diye konuştu. 2025'te 5 yeni OTB'nin yatırım programına dahil edildiğini hatırlatan Yumaklı, "Bugüne kadar OTB'lere sağlanan toplam finansman 7 milyar liraya ulaştı. 19 OTB'nin altyapısı tamamlandı" dedi.

Haber: Rana Büyüktaş

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN