Karar 1 Nisan’da yürürlüğe girecek! Telefondaki kumara engel geliyor

Telefonla yapılan dolandırıcılık yöntemleri arasında öne çıkan yasa dışı kumara yönlendirme ve 'Taahhüdünüz bitiyor' şeklindeki sahtekârlıklara karşı BTK tarafından kapsamlı düzenlemeler getiriliyor. BTK Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı'nın 1 Nisan'da yürürlüğe girecek söz konusu kararıyla, iletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

Telefonla yapılan dolandırıcılık yöntemleri arasında öne çıkan yasa dışı kumara yönlendirme ve "Taahhüdünüz bitiyor" şeklindeki sahtekârlıklara karşı kapsamlı düzenlemeler getiriliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "İşletmeciler veya adına işlem yapanlar tarafından gerçekleştirilen istenmeye aramaların önlenmesine yönelik tedbirleri" hayata geçiriyor. BTK Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı'nın 1 Nisan'da yürürlüğe girecek söz konusu kararıyla, iletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, aramalar veya gönderilen mesajlar yoluyla kişileri korku ve paniğe sevk eden, tüketicileri dolandırmaya yönelik ya da bahis ve kumar amacıyla kurulan iletişimin engellenmesi hedefleniyor.

'TAAHHÜT SONA ERDİ'

Kararla, 1 Nisan'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla operatörler ile internet servis sağlayıcılarının başka firmalara ait müşterileri araması yasaklanıyor. Bu dolandırıcılık yönteminde yeni yeni piyasaya giren bazı internet servis sağlayıcıları, anlaştıkları bir çağrı merkezine kendilerine operatör kazandırma karşılığında ücret veriyordu. Merdiven altı faaliyet gösteren bu çağrı merkezleri ise farklı operatörlerin internet abonelerini arayarak, taahhütleri devam etmesine rağmen "Taahhüdünüz sona erdi, yeni bir anlaşma yapmazsanız yüksek faturalarla karşılaşacaksınız" gibi asılsız ifadelerle vatandaşları yanıltıyordu. Bu yöntem, abonelerin mevcut taahhütlerini sonlandırarak yüksek tazminatlar ödemesine ve bilmedikleri başka bir internet servis sağlayıcıya geçmelerine neden oluyor, ciddi mağduriyetler yaratıyordu. Kurulun kararıyla, tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla, operatörlerin başka firmalara ait müşterileri araması tamamen yasaklandı. Kurala uymayan operatör ve servis sağlayıcılara, pazarlama faaliyetlerinin sınırlandırılmasından lisans iptaline kadar çeşitli yaptırımlar uygulanabilecek

LİNK GÖNDERMEK YASAKLANDI

BTK, bir diğer kararıyla tüketicileri dolandırmaya yönelik iletiler ile bahis ve kumar amaçlı mesajları engellemeye yönelik ek tedbirler aldı. Bu kapsamda, yurt dışından Türkiye'deki abonelere gönderilen uygulamadan kişiye SMS ve MMS mesajlarında internet adresi (URL, bağlantı vb.) bulunması hâlinde, söz konusu mesajlar abonelere iletilmeyecek. Ayrıca SMS ve MMS gönderimine imkân tanıyan kullanıcı arayüzlerinin giriş ekranlarında, göndericinin veya mesaj göndermeye yetkili kişinin güvenli elektronik imza ile giriş yapması zorunlu olacak. Bu karar da 1 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Haber: Barış Şimşek

