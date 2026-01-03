Haberler

Kamu konutlarında güncel tarife: Yeni kira bedelleri 15 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

Kamu konutlarının aylık kira bedelleri belirlendi. Yeni kira tarifesine ilişkin karara göre; yurt içinde kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlar için metrekare başına 10,23 lira, kalorifersiz konutlarda 15,99 lira, kaloriferli konutlarda 20,97 lira aylık kira bedeli alınacak. Ayrıca kaloriferci ve kapıcı hizmetleri ile elektrik ve su giderlerinin kurumlar tarafından karşılanıp karşılanmamasına göre ek kira bedelleri de uygulanacak. Yeni kira bedelleri 15 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak. Kamu konutlarında, memurlar başta olmak üzere kamu görevlileri ikamet edebiliyor.

