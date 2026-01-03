İnsan kaçakçılığında sınır tanımadı! Polis gözlerine inanamadı

Haberler

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

İnsan kaçakçıları, hizmette sınır tanımadı. Polis yaptığı son operasyonda, gözlerine inanamadı. Diyarbakır polisinin düzenlediği operasyonda, atık tankerinin içindeki özel bölmelere gizlenmiş Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptıkları suçlamasıyla 5 şüpheli ise gözaltına alındı, çekici ve atık tankerine el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheliye ise ev hapsi tedbiri uygulandı. Olayda kullanılan çekici ve tankere ise el konuldu.

Haber: Hüseyin Kaçar

