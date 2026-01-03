Haberler

Galakside başıboş gezen bir gezegen bulundu

Dünya ve uzay tabanlı gözlemlerin nadir bir kombinasyonu, galakside sürüklenen 'öksüz' bir gezegenin gerçek kütlesini ve konumunu ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

Dünya ve uzay tabanlı gözlemlerin nadir bir kombinasyonu, galakside sürüklenen "öksüz" bir gezegenin gerçek kütlesini ve konumunu ortaya çıkardı. Satürn büyüklüğündeki bu dünyanın, yıldızlararası uzaya fırlatılmadan önce bir yıldızın etrafında oluştuğu düşünülüyor. Subo Dong ve ekibi tarafından yürütülen araştırmada, kısa süreli bir mikro mercekleme olayı sırasında fark edilen bu gezegeni farklı kılan unsur, olayın eş zamanlı olarak gözlemlenmesi oldu.

