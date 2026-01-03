Haberler

Yaşam Haberleri

Evdeki kaçak hastane hizmetiyle yakayı ele verdi

Evdeki kaçak hastane hizmetiyle yakayı ele verdi

Fizyoterapist Tuğba G.’nin evine yapılan baskında bir hastaneye yetecek kadar sağlık ürünleri ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

Paylaş







Konya'da yetkisiz ve izinsiz şekilde sağlık hizmeti verildiği yönündeki ihbar üzerine bir eve baskın düzenlendi. Baskında çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi. Fizyoterapist olduğu öğrenilen Tuğba G'nin (41) gelen vatandaşlara iğne ve ilaç ile kilo verme, akupunktur gibi işlemler uyguladığı belirtildi. Tuğba G. gözaltına alındı. Evde 3 bin 551 iğne ve enjektör, bin 970 gümrük kaçağı ilaç, 402 serum ve hap ile 8,5 kilogram toz ilaç (borik asit, salisilik asit) ele geçirildi. Evde ayrıca ele geçirilen 1 adet ozon makinesi, 1 adet elektro terapi cihazı, 1 adet yağ ayırıcı damıtma cihazı, 1 adet ısı veren cihaz, hasta sedyesi, oksijen tüpü ve serum askısına da el konuldu. Fizyoterapist Tuğba G'nin gelen vatandaşlara son dönemde popüler olan iğne ve ilaç ile kilo verme ve akupunktur gibi işlemler uyguladığı belirtildi.

Haber: Tolga Yanık

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN