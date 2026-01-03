Çiçeği burnunda çiften acı haber

Haberler

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

Eskişehir'de Oğuzhan Çiftçi ve eşi Yağmur Çiftçi, aile ziyaretlerini tamamladı. Çift, Ankara'ya dönmek üzere yola çıktı. Yoldaki gizli buzlanma nedeniyle Oğuzhan Çiftçi direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, savrularak yoldan çıktı. Oğuzhan Çiftçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve ağır yaralanan eşi Yağmur Çiftçi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. öğrenildi. Çiftin henüz bir yıllık evli oldukları öğrenildi.

