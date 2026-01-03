Haberler

Çare sizsiniz! Baba oğul artarda kötü haberi aldı ama yılmadı!

Çare sizsiniz! Baba oğul artarda kötü haberi aldı ama yılmadı!

İzmir'deki Durmuş Yaşar İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Kuzey Kılıçlıoğlu, 2022'de mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı. Hemen ailesi tarafından hastaneye götürülen Kuzey'e lenfoma tanısı konuldu. Kuzey'den 8 ay sonra ise fabrika işçisi babası Mustafa Kılıçlıoğlu'nun böbrek kanseri olduğu ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

MORAL ÖNEMLİ

Baba-oğul, hastalığı aynı dönemde atlatmayı başardı. Zorlu süreci eşi Sonay Kılıçlıoğlu'nun desteğiyle geride bıraktıklarını belirten Kılıçlıoğlu, "Kuzey hastaneye her gidişinde 17 gün yatıyordu. Yemeklerini hazırlayıp kavanozlara koyuyordum. O dördüncü katta, ben aşağıda ağlıyordum. Babalar yukarı çıkamıyordu. Bahçede diğer babalarla birbirimize destek olduk. Birinin her şeyi koordine etmesi gerekiyordu, o da eşim oldu. Ben yıkıldım, eşim toparladı. Artık hep güzel şeyler konuşuyoruz. Kuzey'i her hafta gezmeye götürüyorum. Bu hastalıkta çare aslında kendinizsiniz. Moralinizi hep yüksek tutmalısınız" dedi. Kılıçlıoğlu ailesi, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) düzenlediği yeni yıl etkinliğine katılıp, kanserle mücadele eden diğer ailelere de umut oldu.

Mustafa Kılıçlıoğlu, "Artık hayata çok daha farklı bakıyoruz" dedi.

Kuzey Kılıçlıoğlu

Mustafa Kılıçlıoğlu