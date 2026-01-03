Haberler

Büyük vurgunun bilançosu gün yüzüne çıkıyor: 2 bin kasa Türklere ait!

Büyük vurgunun bilançosu gün yüzüne çıkıyor: 2 bin kasa Türklere ait!

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

Almanya'nın batısındaki Gelsenkirschen kentinde hırsızlar, önceki gün yeni yıl nedeniyle kapalı olan Sparkasse Bank'ın 3 bin 300 kasasını soydu. 30 milyon Euro değerindeki altınlar ve parayı alıp kayıplara karışan hırsızların yakalanması için çalışmalar başladı. 2 bin kasanın Türklere ait olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

Almanya'nın batısındaki Gelsenkirschen kentinde hırsızlar, önceki gün yeni yıl nedeniyle kapalı olan Sparkasse Bank'ın 3 bin 300 kasasını soydu. 30 milyon Euro değerindeki altınlar ve parayı alıp kayıplara karışan hırsızların yakalanması için çalışmalar başladı. 2 bin kasanın Türklere ait olduğu ortaya çıktı. Bankanın Türk mağdurları Ünal Mete, Cihat Erhan Bostancı, Güngör Kalın ve Emre Yıldırım bankaya giderek, skandalın hesabını sordu. Emre Yıldırım, "Sadece faillerin değil, bankadaki bazı çalışanların ve hatta emniyet birimlerinde görevli bazı kişilerin de bu işte parmağı olabileceğini düşünüyorum. Benim altınlarımı en kısa sürede vermek zorundalar" ifadelerini kullandı. Soygun haberini ilk aldıklarında inanamadıklarını söyleyen Ünal Mete ise şöyle konuştu: Almanya'da devlet bankası bu kadar basit bir şekilde nasıl soyulur? Müşterilerin olduğu kasalar soyuldu, bankanın kendi kasasına bir şey olmadı. Altınlarımızı verin.

Almanya'daki Sparkasse Bank'da soyulan 3 bin 300 kasanın tamamına yakınının Türk ve Araplara ait olduğu ortaya çıktı. Bankaya giden gurbetçiler, çalınan altınların hesabını sordu.

