Bebeğinin aç bırakarak öldüren anneden kan donduran ifade: 'Babam beslememe izin vermiyordu'

İstanbul Fatih'te 31 Aralık'ta yaşanan olayda, 2 aylık bebeği aç bırakıp öldüren annenin ifadesi dehşete düşürdü: Öldüğünü fark ettikten sonra bebeği yatağın üzerine bıraktık. Sonra mutfakta yemek hazırladık yedik. Babam da ‘aç bırakın ölsün’ diyordu.

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

İstanbul Fatih'te 31 Aralık'ta yaşanan olayda, Yaren Y. isimli bir kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 2 aylık bebeğinin nefes almadığını ve hareketsiz olduğunu bildirdi. İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ancak bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3,2 kilogram ağırlığında dünyaya geldiği ve 7 Kasım'da taburcu edildiği öğrenildi. Doğumundan 55 gün sonra yaşamını yitiren bebeğin ağırlığının 2 kilograma düştüğü, karın bölgesinde ise içe çökme olduğu belirlendi.

CANAVAR AİLE

Yapılan incelemelerde, annenin bebeğin ölümünden yaklaşık 12 saat sonra 112'yi aradığı, bebeği son 3 gündür beslenmediğini söylediği ve aile üyelerinin çelişkili ifadeler verdiği tespit edildi. Bunun üzerine anne Yaren Y. ile birlikte yaşadığı ve bebeğin babası olduğu öğrenilen Bilal Y., anneanne Aysel Y. ve dede Yasin Emre Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaren Y. ifadesinde, "Bilal ile sosyal medyadan tanıştık. 1 ay görüştükten sonra evime geldi. Sevgilim olduğunu bildikleri için ailem de izin verdi. Bir süre sonra hamile olduğunu fark ettim. 7 Kasım'da doğum yaptım ama bebek erken doğduğu için 15 gün yoğun bakımda kaldı. Olayın olduğu gün oğlumun yanında babam ve Bilal vardı. 11.00 sıralarında mama vermeye çalıştım yemedi. Ben de ısrar etmedim. 3 saat sonra bebeğin nefesi kesildi. Herhangi bir müdahalede bulunmadık" dedi.

3 GÜN AÇ BIRAKTIK

Yaren Y., "Babama neden ambulansı aramadığımızı sorduğumda 'Zamanı gelince ben ararım' dedi. Babam bütün vakit namazlarını kıldıktan sonra Bilal ambulansı çağırdı. Babam 3 gündür bebeğimi beslememe izin vermiyordu. Bilerek aç bırakıyordu. 'Bırak ölsün' diyordu. Öyle de oldu" ifadelerini kullandı.

Haber: Yunus Emre Kavak

Yaren Y