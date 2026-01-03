Haberler

14 yaşında market kurşunladı! 4 el sıktı kaçtı

İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre 14 yaşındaki M.A.D. motosikletle zincir marketin önüne geldi. Şüpheli, yanında bulunan silahla markete doğru 4 el kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu yaralanan olmazken, marketin camlarında ve reklam panosunda hasar oluştu.

03 Ocak 2026

İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre 14 yaşındaki M.A.D. motosikletle zincir marketin önüne geldi. Şüpheli, yanında bulunan silahla markete doğru 4 el kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu yaralanan olmazken, marketin camlarında ve reklam panosunda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, M.A.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

