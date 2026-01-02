Halit Yukay davasında yeni gelişme: Kıvanç Tatlıtuğ tanık olarak dinlenecek
Erdek açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan ve günler sonra cansız bedenine ulaşılan iş insanı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin davada mahkeme, Yukay’la son telefon görüşmesini yapan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un tanık olarak dinlenmesine karar verdi.
Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında parçalanmış halde bulunan teknesiyle kaybolduktan günler sonra cansız bedenine ulaşılan iş adamı Halit Yukay'ın (43) ölümüne ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Yukay ile son telefonda konuşan isim olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un tanık olarak dinlenmesine karar verdi.
19 GÜN SONRA BULUNDU
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta denize açılan ve 'Graywolf' isimli teknesi parçalanmış halde bulunan Halit Yukay'ın cansız bedeni, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından Erdek açıklarında 68 metre derinlikte tespit edilmiş, 30 gün sonra TCG Alemdar gemisindeki dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.
KRİMİNAL RAPORLA EŞLEŞTİ
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin radar ve kamera kayıtları incelendi. Geminin baş kısmında tespit edilen sürtme izleri ile teknenin parçalarından alınan boya örneklerinin, kriminal rapora göre eşleştiği belirtildi.