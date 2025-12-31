Haberler

Güllü dosyasında yeni perde! Eski patronu konuştu: Mutsuzdu ve desteğe ihtiyacı vardı

Şarkıcı Güllü, evinin camından düşüp öldü. Kızı Tuğyan, cinayetten tutuklandı. Oğlu Tuğberk, A Haber’de “Annem eski patronu Şahin Özer’i aramazdı” dedi. Özer ise dün A Haber’de iddiaları yalanladı.

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025

Şarkıcı Güllü, evinin camından düşüp öldü. Kızı Tuğyan, cinayetten tutuklandı. Oğlu Tuğberk, A Haber'de "Annem eski patronu Şahin Özer'i aramazdı" dedi. Özer ise dün A Haber'de iddiaları yalanladı. Şunları söyledi: Güllü her bayram arardı. Vefat etmeden 2-3 gün önce yine telefonlaştık. Mutsuz olduğunu ve desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Benimle çalıştığında 4 milyon dolarlık mal mülk sahibi olmuştu. 'Bu kadar mal mülk vardı ne oldu?' dedim. 'Hepsi bitti' dedi.

