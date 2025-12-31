Dini nikahlı eşini öldürmüştü! Katil zanlısına indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet verildi
Mersin'de yaşayan Hasan Fırtına (30), geçen yıl bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Aybeniz Top’u (24) boğarak katletti. Tutuklu yargılanan katil zanlısı, ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Top’un annesi Leyla Topal, alkış tutarak, “Adalet yerini buldu” dedi.
