Devlet güvenli bir yılbaşı için teyakkuzda!

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025

Yılbaşını kana bulamak isteyen teröristlere aman vermemek için düğmeye basıldı. Yalova'dakı çatışmanın ardından terör örgütü DEAŞ'a yönelik peş peşe operasyon yapıldı. 357 kişi yakalandı. Yurt genelinde de güvenliği sağlamak için önlemler alındı. işte 4 gün boyunca sürecek tedbirlerden bazıları...



AVM, havalimanı, otogar ve meydanlarda 325 bin 267 kolluk görevlisi çalışacak.



340 istasyonda görevli bin 304 sağlık personeli görevinin başında olacak.



Bin 661 noktada 7 bin 225 kar aracı, 37 deniz aracı ve 4 helikopter nöbette olacak.



İstanbul'da 8 ilçeye ağır tonajlı kamyonlar ve iş makinaları giremeyecek.



AFAD, AKOM, elektrik, su ve doğalgaz kurumları 24 saat çalışacak.



Tarım ve Orman Müdürlüğü, 813 personelle gıda ve hijyen denetimleri yapacak.

