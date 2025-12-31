Haberler

Yaşam Haberleri

Çocuk hasreti sevgiyle doldu! Yuyucu çifti 3 öksüz yavruya yuva oldu

Çocuk hasreti sevgiyle doldu! Yuyucu çifti 3 öksüz yavruya yuva oldu

İstanbul'da Merve ve Seydullah Yuyucu çifti çocuk sahibi olamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret etti. Öksüz yetim 3 yavruya evlerini açtı. Yuyucu çifti “İlk gördüğünüzde Allah sizin içinize o çocukların sevgisini yerleştiriyor. Büyük kızımız 2 aylıktı kucağımıza aldığımızda, şu an 10 yaşında. 3 evladımızla çok mutluyuz” diye konuştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025

Paylaş







İstanbul'da Merve ve Seydullah Yuyucu çifti çocuk sahibi olamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Öksüz yetim 3 yavruya evlerini açtı. Yuyucu çifti "İlk gördüğünüzde Allah sizin içinize o çocukların sevgisini yerleştiriyor. Büyük kızımız 2 aylıktı kucağımıza aldığımızda, şu an 10 yaşında. 3 evladımızla çok mutluyuz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN