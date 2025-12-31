Haberler

Yaşam Haberleri

Adana’da arkadaş cinayeti! Kin duydum dedi tabancayla katletti!

Adana’da arkadaş cinayeti! Kin duydum dedi tabancayla katletti!

Adana'da Fatih Bulut (29), arkadaşı Veli Arslandağ’ı (21) tabancayla öldürdü. Arkadaşlarıyla hastaneye götürdükten sonra otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı. “Veli, yaklaşık 4 ay önce hiçbir sebep yokken beni dövdü. Kin duyunca vurdum” dedi. Bulut ile 4 şüpheli tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025

Paylaş







Adana'da Fatih Bulut (29), arkadaşı Veli Arslandağ'ı (21) tabancayla öldürdü. Arkadaşlarıyla hastaneye götürdükten sonra otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı. "Veli, yaklaşık 4 ay önce hiçbir sebep yokken beni dövdü. Kin duyunca vurdum" dedi. Bulut ile 4 şüpheli tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN