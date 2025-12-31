Adana’da arkadaş cinayeti! Kin duydum dedi tabancayla katletti!
Adana'da Fatih Bulut (29), arkadaşı Veli Arslandağ’ı (21) tabancayla öldürdü. Arkadaşlarıyla hastaneye götürdükten sonra otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı. “Veli, yaklaşık 4 ay önce hiçbir sebep yokken beni dövdü. Kin duyunca vurdum” dedi. Bulut ile 4 şüpheli tutuklandı.
Adana'da Fatih Bulut (29), arkadaşı Veli Arslandağ'ı (21) tabancayla öldürdü. Arkadaşlarıyla hastaneye götürdükten sonra otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı. "Veli, yaklaşık 4 ay önce hiçbir sebep yokken beni dövdü. Kin duyunca vurdum" dedi. Bulut ile 4 şüpheli tutuklandı.