Adana’da arkadaş cinayeti! Kin duydum dedi tabancayla katletti!

Adana'da Fatih Bulut (29), arkadaşı Veli Arslandağ’ı (21) tabancayla öldürdü. Arkadaşlarıyla hastaneye götürdükten sonra otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı. “Veli, yaklaşık 4 ay önce hiçbir sebep yokken beni dövdü. Kin duyunca vurdum” dedi. Bulut ile 4 şüpheli tutuklandı.

