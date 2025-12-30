takvim-logo

Harran’da yürek yakan facia! Su kanalına düşen araçta 3 çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobil su kanalına düştü. Kaza sonrası yürütülen kurtarma çalışmasında otomobilde bulunan 3 çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı, baba Halil Gündüz’ün arama çalışmaları ise sürüyor. 2 çocuk, Halil Gündüz’e ait olduğu öğrenildi.

