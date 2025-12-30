Haberler

Yaşam Haberleri

Deprem enkazından faili meçhule: Hassas burun Melo emekliliğe hazırlanıyor

Deprem enkazından faili meçhule: Hassas burun Melo emekliliğe hazırlanıyor

Türkiye’nin sayılı kadavra köpeklerinden Melo, depremden cinayete kadar ekiplerin yol göstericisi oluyor. Yakında Erzurum’daki görevini tamamlayarak emekliliğe ayrılacak.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025

Paylaş







Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde 2015'te doğan ve 2 yıllık eğitimin ardından başarılı olduğu kadavra alanına görevlendirilen Belçika malinoisi cinsi köpek Melo, 2018'de eğiticisi polis memuru Abdulkadir Erbahçeci ile 6 aylık kursa katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan Erbahçeci ve Melo, göreve başladıkları Antalya'da 5 yıl hizmet vererek kayıp şahısların bulunması, cinayetlerin aydınlatılması gibi konularda çalıştı. Hassas burunlu Melo 2023'teki depremlerde bölgede 50'ye yakın cenazenin yerini tespit etti. Aynı yıl Erzurum'a tayin olan Erbahçeci ve Melo, asayiş ekiplerinin yol göstericisi oluyor. Deprem enkazından faili meçhul dosyalara uzanan görevlerde ekiplerin yolunu aydınlatan Melo, başarılarının ardından emekliliğe hazırlanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN