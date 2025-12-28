Rize’de dizi setinde dehşet: Set çalışanı ölüm kalım savaşı veriyor

Haberler

28 Aralık 2025

Rize'de iddiaya göre, final yapan bir dizinin set çalışanlarının otel odasında bulundukları esnada gerçekleşen olayda, Ahmet Emin Yavuk (30) ve odada bulunan 4 kişinin sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Ahmet Emin Yavuk, kafasına aldığı darbelerle ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Entübe edildi. Şüphelilerden T.Ş. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden firari olan 4 kişi hakkında ise arama çalışması başlatıldı.

