Sivas’ta kardeş cinayeti

Sivas’ta kardeş cinayeti

Sivas’ta aynı evde yaşayan iki kardeş arasında çıkan tartışmada, 31 yaşındaki Cihan Doğruyol ağabeyi Gökhan Doğruyol’u bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025

Sivas'ta aynı evde oturan Cihan Doğruyol (31) ile ağabeyi Gökhan Doğruyol (32) arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Cihan Doğruyol, ağabeyini göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Gökhan Doğruyol, kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından gözaltınalınan Cihan Doğruyol İfadesinde, "Ağabeyim ile sürekli geçimsizlik yaşıyordum. Bu nedenle sinirle öldürdüm" dedi. Katil zanlısı Cihan Doğruyol, tutuklandı.