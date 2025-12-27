takvim-logo

Şanlurfa'da tartışma kanlı bitti! Kurye sipariş götürdüğü 2 kardeşi yaraladı

Şanlıurfa’da yemeklerin geç geldiği ve pos cihazı olmaması nedeniyle çıkan tartışmada kurye, iki kardeşi bıçakla yaraladı; olay sonrası kaçan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kurye Ö.C.T., sipariş götürdüğü H.T. (24) ile kardeşi M.E.T.'yi (24) çıkan tartışmada bıçakla yaraladı.

KARDEŞLERİ YANINDAKİ BIÇAKLA YARALADI

Olay, dün akşam saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. M.E.T. ile ağabeyi H.T. online yemek sipariş platformu aracılığıyla döner ve içecek siparişi verdi. Siparişi götüren kurye Ö.C.T. ile kardeşler arasında yemeklerin geç geldiği ve pos cihazı olmaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kurye Ö.C.T., yanında bulunan bıçakla M.E.T. ve H.T.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayıp, kaçtı.

KURYE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan Ö.C.T., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

