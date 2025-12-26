Haberler

Yaşam Haberleri

Küçükbaş hayvanlara uyuşturucu saklamışlar

Küçükbaş hayvanlara uyuşturucu saklamışlar

Siirt’te durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan 29 küçükbaş hayvanın karın bölgelerine gizlenmiş halde 54,6 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mücadele mesajı verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025

Paylaş







Siirt'te durdurulan bir çekicinin dorsesindeki 29 adet küçükbaş hayvanın karın kısımlarının yan tarafında dikiş izleri olduğu tespit edildi. Hayvanların karınlarının içine gizlenmiş halde 54.6 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi yöntemi denerlerse denesinler, mücadelemiz amansız sürecek" ifadesini kullandı.