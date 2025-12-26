Haberler

3 aylık bebeğini 4'üncü kattan atmıştı! Doğumdan sonra psikolojisinin bozulduğu ortaya çıktı

Diyarbakır'da anne Nurhayat E. ,3 aylık bebeğini 4'üncü katın penceresinden attı. Bebek hayatını kaybetti. Annenin doğumdan sonra psikolojisinin bozulduğu öğrenildi, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 13:21

Diyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve 3 aylık bebeği H.E'yi misafirliğe gittiği kayınpederinin 4'üncü kattaki evinde pencereden atarak öldüren Nurhayat E., tedavi için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yeri (DHA) 4'ÜNCÜ KATTAN 3 AYLIK BEBEĞİ ATTI Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477'nci Sokak'taki Gülbahar Apartmanı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nurhayat E., misafirliğe gittiği kayınpederinin 4'üncü kattaki evinde, 3 aylık bebeği H.E.'yi pencereden attı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Nurhayat E., polis tarafından gözaltına alındı. Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olay yeri (DHA) DOĞUMDAN SONRA PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ Doğumdan sonra psikolojisinin bozulduğu belirtilen ve ailesinin de bu süreçte kendisine yardımcı olmaya çalıştığı ifade edilen Nurhayat E., savcılık kararıyla tedavi için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.