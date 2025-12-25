Haberler

“Şimdi konuş” diyerek kurşun yağdırdı! Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Zonguldak'ta yaşayan Yusuf Ündeş (46), “Şimdi konuş” diyerek boşanma aşamasındaki eşi Tülay Ündeş (45) ve kayınvalidesi Zaide Alkaç’a (64) kurşun yağdırdı. Ündeş ve Alkaç, hayatını kaybetti. Kaçan katil zanlısı yakalandı. Zanlı hakkında daha önce tedbir kararı bulunduğu, bu kararın haziran ayında sona erdiği anlaşıldı.

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025

