Bakırköy’de kanlı pusu! Kuyumcu takibi infazla bitti | Talimat yurtdışından verildi

Kuyumcu Ünsal Bahçeci cinayetiyle ilgili 7 kişi tutuklandı. Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi. Zanlıların talimatı yurt dışından aldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025

İstanbul Bakırköy'de 17 Aralık'ta seyir halindeki bir otomobile, silahlı saldırı düzenlendi. Kapalıçarşı'da kuyumcu dükkanı olan Ünsal Bahçeci (35) can verdi. 12 şüpheli yakalandı. Saldırganların Bahçeci'yi sabah evinden çıkarken takibe alıp motosikletle peşinden giderek ateş açtıkları öğrenildi. Adım adım izlenen şüphelilerin motosikleti bırakıp Tekirdağ'da bir adrese gittiği belirlendi. Kaçakçılarla irtibata geçen şüpheliler, yurt dışına kaçmak istedikleri sırada gözaltına alındı. Olay anında silahı kullanan Azad Baran P. ve motosikletli Ardıncan Ö.'nün çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Yeni nesil çete üyesi olduğu öne sürülen şüphelilere olay talimatının yurt dışından geldiğini ve yurt dışına çıktıkları takdirde ödeme alacakları tespitlerine ulaşıldı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı. Soruşturmanın mevcut aşamasında olayın altın ticaretine bağlı alacakverecek meselesinden doğduğu değerlendirildi.

Haber: Huzeyfe Atıcı

