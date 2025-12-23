Haberler

Öğrenci okul müdürünü vurdu! Baba gözaltında

Mersin'in Anamur ilçesinde Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.

23 Aralık 2025

Mersin'in Anamur ilçesinde Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan Y.K.'ye ait tüfeğe de el konuldu. Okulda 1 gün eğitime ara verildi.

