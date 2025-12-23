Haberler

Ev hayali kuran kişileri dolandıran suç örgütüne operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

Osmaniye merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, ‘İlk Evim’ kampanyasını kullanarak vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik 19 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin yaklaşık 23 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirlendi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Osmaniye'de 'TOKİ İlk Evim 500 Bin Konut Kampanyası' adını kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye genelinde toplam 23 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı saptandı.

Operasyon (İHA) IBAN YOLUYLA PARA TALEP ETTİLER Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ kampanyasını fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin TOKİ'nin resmi internet sitesini birebir kopyalayarak sahte web siteleri oluşturdukları, bu siteler üzerinden reklam vererek vatandaşları yönlendirdikleri tespit edildi. Dolandırıcıların, sahte siteler aracılığıyla konut başvurusu, ara kat, güney cephe, sigorta bedeli ve kurada öncelik gibi vaatlerde bulunarak vatandaşlardan IBAN yoluyla para talep ettikleri belirlendi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında olayın organize şekilde gerçekleştirildiğinin belirlenmesi üzerine Osmaniye polisi operasyon için harekete geçti. Bu çerçevede, Osmaniye merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen 'İlk Evim' kod adlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelinde yüzlerce vatandaşı dolandırarak yaklaşık 23 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin, sorgusu sürüyor.